وزير الإسكان: تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر أول نوفمبر

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر المقبل وحتى 30 ديسمبر القادم فى تسليم دفعة جديدة من الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط للفائزين بها بالمرحلتين الأولى والثانية.





وأكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تسليم وحدات "سكن مصر" بمسلسل 14 بجوار الجامعة الألمانية ومسلسل رقم 10 بالمرحلة الأولى، ووحدات "سكن مصر" بمسلسل رقم 6 بالمرحلة الثانية. وأشار غنيم إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد) لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة. وأشار إلى تسليم باقى الوحدات بنفس الطريقة فى الأيام التالية لهذا التاريخ.

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