غدا.. الأوقاف توزع 19 طنا من اللحوم فى 5 محافظات

توزع وزارة الأوقاف، غدًا السبت 19 طنا من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، بمحافظات "البحيرة – الغربية – الدقهلية – المنوفية – القاهرة".





وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، أن ذلك بواقع 4 طن لكل من محافظة "البحيرة – الغربية – الدقهلية – المنوفية"، و3 أطنان لمحافظة القاهرة، للأسبوع العاشر على التوالى، ليصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 1002 طن من اللحوم.

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