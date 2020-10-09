الأعلى للإعلام ناعيا سامية زين العابدين: كانت من خيرة الزملاء

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأستاذة سامية زين العابدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.





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