الشكاوى الحكومية: تعاملنا مع 91 ألف شكوى خلال سبتمبر

وثمن رئيس الوزراء جهود منظومة الشكاوى الحكومية التى يحرص على متابعتها بشكل دائم، إذ تعكس احتياجات ومطالب المواطنين، كما تكشف مدى تفاعل الجهات الحكومية المختلفة مع الشكاوى التى تقع ضمن اختصاصاتها، وهو أمر توليه الدولة اهتماما كبيرا.

وأكد الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة تلقت ورصدت وتعاملت خلال شهر سبتمبر 2020 مع 91 ألف شكوى، إذ تم الانتهاء من فحص ومراجعة 81 ألف شكوى، وتم توجيه 66.5 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، وحفظ 14.5 ألف شكوى وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى، وجار استكمال فحص 10 آلاف شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها، لافتا إلى أن ذلك يأتى تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بتنويع قنوات التواصل مع المواطنين، لتلقى ورصد الشكاوى والإستغاثات، وسرعة اتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع القيادات المختصة على كل المستويات.

وأوضح الرفاعى أن نصيب الوزارات كان 65% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، بينما كان نصيب كل من المحافظات 30%، والجامعات 2%، والجهات الأخرى 3%، وأضاف أن 10 وزارات هى: "التضامن الاجتماعى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، القوى العاملة، التربية والتعليم، الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالى والبحث العلمى"، اختصت باستقبال والتعامل مع 59% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، واختصت 11 محافظة هى: "القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، القليوبية، الغربية، كفر الشيخ، والفيوم"، باستقبال نسبة 25% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات.

وأشار الدكتور طارق الرفاعى إلى أنه برزت خلال الشهر جهود ودور العديد من الجهات فى سرعة التفاعل والاستجابة للشكاوى والطلبات الواردة، وحققت فرق التدخل السريع والطوارئ بوزارات "الكهرباء والطاقة المتجددة – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – الصحة والسكان - البترول والثروة المعدنية – النقل" وبعض المحافظات استجابة سريعة لإزالة أسباب الشكاوى ذات الخطورة، حيث تعاملت المنظومة مع 2581 شكوى طوارئ مختلفة وتطلبت سرعة التعامل لإزالة أسبابها حماية للأرواح والممتلكات ودرءا للحوادث قبل وقوعها، منها على سبيل المثال "أعمدة إنارة متهالكة أو آيلة للسقوط - أسلاك كهرباء مكشوفة - كسر مواسير أو تسريب غاز - أغطية بالوعات مفقودة – طواريء طبية"، تم توجيهها على الفور للجهات المختصة ومتابعتها لتحقيق الاستجابة المناسبة، بالإضافة إلى توثيق الإجراءات المنفذة أثناء قيام فرق العمل المختصة بإزالة أسباب الشكاوى.

وأضاف مدير المنظومة أن فرق العمل بالجهات الحكومية المختصة قامت بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، وقد حققت وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الأوقاف، الصحة والسكان، الزراعة واستصلاح الأراضى، البيئة، التضامن الاجتماعى، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والطيران المدنى، نسب إنجاز مميزة فى التعامل مع الشكاوى خلال الشهر.

وأكد الرفاعى أن محافظات "بورسعيد، المنيا، البحيرة، الإسماعيلية، أسوان، القليوبية، المنوفية، أسيوط، مطروح، وكفر الشيخ؛ حققت نسب إنجاز متميزة خلال الشهر، كما حققت جامعات القاهرة، الزقازيق، المنوفية، بنى سويف، بنها، المنصورة، الإسكندرية، وجنوب الوادى"، معدلات إنجاز مرتفعة فى سرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها، وحقق جهاز حماية المستهلك، مشيخة الأزهر، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نسب إنجاز متقدمة فى سرعة الاستجابة للشكاوى الموجهة إليهم.

وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أنه من خلال ما تم تسجيله على المنظومة أمكن حصر الشكاوى والطلبات المرتبطة بأهم الموضوعات التى شغلت المواطنين خلال هذا الشهر، ومن أهمها شكاوى الخدمات الطبية والصحية، وشكاوى التصالح فى مخالفات البناء، بالإضافة إلى شكاوى التعديات والإشغالات، وشكاوى التضامن الاجتماعى والتأمينات والمعاشات، وكذلك شكاوى بعض المواطنين من تراكمات القمامة والمخلفات سواء بالقرب من بعض المناطق الحيوية أو بالترع والمصارف، واستعرض خلال التقرير جهود المنظومة فى كل موضوع من هذه الموضوعات على حدة بالتفصيل.

ففيما يتعلق بالخدمات الطبية والصحية، أوضح الدكتور طارق الرفاعى أن المنظومة استقبلت ورصدت 7121 شكوى وطلبا واستغاثة تتعلق بالنواحى الطبية خلال الشهر، تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، وذلك فى إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين مستوى الخدمات والرعاية الطبية حفاظا على صحة المواطنين، وتنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء للمنظومة بتلقى ورصد شكاوى وإستغاثات المواطنين فى مجال الصحة، وسرعة الاستجابة للحالات التى تتطلب تدخلاً سريعا، والتعامل معها بالتنسيق مع وزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

ولفت إلى استمرار المنظومة فى تلقى شكاوى المواطنين المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد والمرضى المؤكد إصابتهم، بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، إذ تلقت المنظومة 791 شكوى واستغاثة تتعلق بتلك الحالات، وتم التعامل معها بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وهيئة الإسعاف ومديريات الصحة بالمحافظات والمستشفيات الجامعية.

وأكد الرفاعى أن المنظومة أولت اهتماما كبيرا مع 450 حالة تطلبت تدخلا طبيا سريعا فى مختلف التخصصات الطبية من مواطنين بجميع المحافظات، ومن أهمها جراحات المخ والأعصاب والعظام والأورام والتجميل والحروق والمسالك البولية وزراعة القرنية والانفصال الشبكى بالعين وإصلاح التشوهات نتيجة العيوب الخلقية بالأطفال حديثى الولادة، وتوفير أسرة عناية مركزة "أطفال" وحضانات وحوادث الطرق، مشيرا إلى أن هذه الحالات لاقت استجابات سريعة من القيادات المختصة بوزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، وكان للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دور ملموس فى تحقيق سرعة الاستجابة لحالات المصابين التى تتطلب تعامل المستشفيات الجامعية معها.

وفيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء، أوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أن أبرز صور التنسيق خلال الشهر، تمثلت فى تنفيذ تكليف رئيس مجلس الوزراء للمنظومة، حين دعا المواطنين إلى تقديم شكاواهم إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فى حال تعرضهم لأى معوقات أو تعنت من جانب أى جهة حكومية تتعامل مع ملف التصالح، وكلف المنظومة باستقبال وتلقى شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وكذلك القانون رقم 1 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام ذات القانون وما افرزه من إشكاليات التطبيق العملى للقانون من قبل الجهة الإدارية، حيث قامت المنظومة بتلقى وفحص ودراسة والتحقق من 3781 شكوى وطلبا واستفسارا خلال الشهر، والتنسيق مع جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها.

وحول مخالفات البناء والاشغالات، أوضح الدكتور طارق الرفاعى أن الشكاوى الواردة تضمنت 5204 شكاوى حول التضرر من تعديات بعض المواطنين على الأملاك العامة والخاصة وأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، منها ما هو تحت ولاية المحافظات، ومنها ما تختص به وزارات كالموارد المائية والرى والنقل وغيرها، وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بعدم التهاون فى حق الشعب بالحفاظ على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، تم توجيه الشكاوى للمحافظات المختصة لسرعة التعامل مع المخالفين، وحسم تلك المخالفات بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ وإزالة التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين فور التحقق من جدية ما ورد بتلك الشكاوى.

وفيما يتعلق بملف التضامن الاجتماعى والرعاية الاجتماعية، أشار مدير المنظومة إلى أنه فى إطار ما تقدمه الحكومة من حماية ورعاية اجتماعية بشأن الأشخاص بلا مأوى، فقد نجح فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى خلال الشهر فى التعامل مع 26 حالة، حيث تم إيداع 6 حالات لأشخاص بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة بينهم طفل واحد، وإعادة دمج وتقديم خدمات لـ 6 أشخاص آخرين، بالإضافة إلى إيداع 14 حالة لأشخاص بلا مأوى بالمستشفيات من بينهم 8 حالات بمستشفيات الصحة النفسية، لتلقى كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة، وذلك من خلال التنسيق الذى تقوم به المنظومة مع مختلف أجهزة وزارة الصحة.

وعلى صعيد الجانب الاجتماعى والإنساني، أكد الدكتور طارق الرفاعى أنه قد جاء فى مقدمة الاستجابات لوزارة التضامن الاجتماعى بشأن الشكاوى المنفذة خلال الشهر، إصدار وإعادة تفعيل 1314 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدى المشروط، وفى الوقت ذاته بلغ عدد المساعدات التى تم صرفها للحالات الإنسانية العاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعى والجمعيات الأهلية 366 مساعدة عاجلة.

وفى ذات السياق، أشار إلى أن فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى نجح فى إيداع 6 حالات لأشخاص بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى إيداع حالة واحدة بمستشفى الصحة النفسية، بالإضافة إلى تقديم خدمات وفرص عمل لـ 7 أشخاص آخرين.

وبالإشارة إلى ملف التأمينات والمعاشات، أكد مدير المنظومة أن الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات قد انتهت من بحث ودراسة عدد 4372 شكوى وطلبا، تركز الجزء الأكبر منها حول تضرر بعض المواطنين من عدم الحصول على العلاوات أو انخفاض قيمتها، وجاء ذلك فى إطار تنفيذ الهيئة للقانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن العلاوات الخمس، علماً بأنه قد جاء فى مقدمة تلك الاستجابات على هذه الشكاوى استحقاق 324 مواطنا سبق أن تقدموا بشكاوى للمنظومة بشأن تضررهم من عدم الاستحقاق، فى حين جاءت نتائج بحث ودراسة 1777 شكوى بسبب تضرر المواطنين من انخفاض قيمة العلاوات.

وفيما يتعلق بمناطق تركز تراكمات القمامة، أشار الدكتور طارق الرفاعى أنه تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتلقى والتعامل مع شكاوى المواطنين من خلال تطبيق الواتس آب "WhatsApp" والمصادر الأخرى لتلقى وتسجيل واستقبال شكاوى المواطنين حول مناطق تركز تراكمات القمامة والمخلفات، وتوجيهه للقيادات التنفيذية بالاستجابة السريعة لرسائل وشكاوى المواطنين من خلال وسائل التواصل المتاحة للمنظومة، فقد تلقت المنظومة حوالى 17 ألف رسالة وصورة خلال الشهر الماضى لأماكن تراكمات القمامة والمخلفات بأنواعها، تم ترجمتها إلى عدد 1895 شكوى تم توجيهها للجهات المختصة، والتنسيق مع المسئولين بالوزارات المعنية والمحافظات لتفعيل آليات التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية بالمستويات المختلفة، وأجهزة المدن الجديدة، ومديرى المديريات المعنية، مشيرا إلى أنه تمت الاستجابة لأكثر من 80% منها، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقى الشكاوى.

وحققت محافظات المنوفية والمنيا والإسماعيلية والبحيرة والقليوبية والجيزة والدقهلية والإسكندرية نسب إنجاز متميزة خلال الشهر للشكاوى الموجهة لها.

وحول ملف الموارد المائية والرى، أكد مدير المنظومة أن وزارة الموارد المائية والرى انتهت من بحث ودراسة 477 شكوى وطلبا خلال الشهر ، حيث جاء فى مقدمة تلك الاستجابات حسم وإزالة أسباب كافة الشكاوى الواردة بشأن تراكم القمامة والمخلفات بالمجارى المائية الرئيسية، وخصوصا التى تمُر داخل الكتل السكنية والناتجة عن السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال الإدارات المختصة ضد المخالفين، بالإضافة إلى حسم وإزالة أسباب 104 شكاوى بشأن التضرر من سوء تطهير أو تهالك أو إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعى، كذلك تم التعامل الفورى وحسم وإزالة أسباب 26 شكوى بشأن تضرر بعض الأهالى بمناطق متعددة من زيادة مناسيب بعض المجارى المائية، وذلك من خلال اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لخفض المناسيب والتأكد أنها فى الحدود الآمنة.