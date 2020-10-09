ناظرة الوزراء.. القومى للمرأة ينعى ليندا سليمان

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه ببالغ الحزن والأسى المربية الفاضلة السيدة ليندا سليمان عطية مديرة مدرسة كلية السلام منذ الخمسينات والرائدة في مجال التعليم، والتى وافتها المنيه صباح أمس.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن حزنها العميق لوفاة هذه السيدة الفاضلة التى تركت بالغ الأثر في قلوب وعقول كل من تربي ودرس على يديها، والذين يكنون لها خالص المحبة والاحترام والتقدير .

وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة وأصدقاء واحباء الفقيدة ، سائلين الله عز وجل ان يغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.