ناظرة الوزراء.. القومى للمرأة ينعى ليندا سليمان

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه ببالغ الحزن والأسى المربية الفاضلة السيدة ليندا سليمان عطية مديرة مدرسة كلية السلام منذ الخمسينات والرائدة في مجال التعليم، والتى وافتها المنيه صباح أمس.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن حزنها العميق لوفاة هذه السيدة الفاضلة التى تركت بالغ الأثر في قلوب وعقول كل من تربي ودرس على يديها، والذين يكنون لها خالص المحبة والاحترام والتقدير .
وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة وأصدقاء واحباء الفقيدة ، سائلين الله عز وجل ان يغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
وكانت السيدة ليندا سليمان التي اشتهرت باسم ناظرة الوزراء قد توفيت عن عمر ناهز 97 عامًا، أمس الخميس.
وتعتبر ليندا سليمان تعد إحدى رائدات التعليم في مصر، حيث تخرج على يدها عددًا من المسؤولين في مصر، كان من بينهم الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي السابقة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس هشام عرفات وزير النقل السابق.
ولدت الراحلة في طنطا، وتربت بها وتعلمت بمدرسة "أمريكان ميشن"، ثم عملت بها مدرسة ومديرة، ثم انتقلت إلى القاهرة وعملت بمدرسة "إنجلش ميشن"، وكانت تدرس الإنجليزية، ثم أصبحت ناظرة للمدرسة، وكُرمها الرئيس السيسي في مارس 2018، في احتفالية "يوم المرأة المصرية".
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