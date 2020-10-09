الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى سامية زين العابدين

تنعي الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ببالغ الحزن والأسى الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة ، أحد أبرز الصحفيين العسكريين و زوجة "الشهيد العميد عادل رجائي" وقد وافتها المنية صباح اليوم، داعين الله ان يرحمها و يغفر لها و يسكنها فسيح جناته و يلهم ذويها الصبر و السلوان

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