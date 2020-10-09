وأعربت الدكتورة مايا مرسى، فى بيان صحفى، عن حزنها العميق لوفاة هذه السيدة الفاضلة التى كانت خير مثال للمرأة المصرية الصبورة التى ورغم ما مرت به ساهمت فى محاربة الإرهاب ودعم الثورة، وخدمة بلدها.
وتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القومى للمرأة ينعى سامية زين العابدين: مثال للمرأة المصرية الصبورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.