القومى للمرأة ينعى سامية زين العابدين: مثال للمرأة المصرية الصبورة

وأعربت الدكتورة مايا مرسى، فى بيان صحفى، عن حزنها العميق لوفاة هذه السيدة الفاضلة التى كانت خير مثال للمرأة المصرية الصبورة التى ورغم ما مرت به ساهمت فى محاربة الإرهاب ودعم الثورة، وخدمة بلدها.

وتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.