جامعة القاهرة تحصد 11 من جوائز الدولة

وجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة التهنئة لأساتذة جامعة القاهرة الفائزين بجوائز الدولة فى العلوم والعلوم التكنولوجيه المتقدمة، مشيدًا بدورهم فى إنتاج المعارف العلمية الجديدة من خلال بحوثهم وإضافاتهم العلمية وما يقومون به من جهد فى أعداد الأجيال المقبلة من شباب الباحثين فضلا عن دورهم التعليمى.





وأكد الخشت مكانة جامعة القاهرة المتميزة فى ريادة البحث العلمى والتنمية التكنولوجية والتطوير فى المنظومة العلمية فى مصر والذى تأكدت مجددا من خلال فوز أساتذة جامعة القاهرة بـ11 جائزة من 55 جائزة من جوائز الدولة فى العلوم والعلوم والتكنولوجية المتقدمة التى تم إعلانها أمس بنسبة 20% تغطى كل نوعيات الجوائز"التقديرية، التفوق، التشجيعية، الرواد"، وجائزة المرأة التقديرية.

وأعلن الدكتور الخشت أن الجامعة ستنظم خلال الفترة المقبلة احتفالية لتكريم هؤلاء الاساتذة عرفانا وتقديرا بدورهم وجهدهم وتميزهم، مشددا على دعم الجامعة لكوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكل السبل المعنوية والمادية، من خلال تحفيزهم ومساعدتهم فى مجالات البحث والنشر العلمى، إضافة إلى التطوير المتكامل لمنظومة المعامل بالكليات العملية بشكل يضارع أحدث المعايير العالمية فضلًا عن اتاحة الفرص للتفاعل مع المدارس والتيارات العلمية والبحثية المتميزة والمتطورة فى الجامعات ومراكز البحوث فى العالم.

جدير بالذكر أن مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس الأكاديمية وبحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى قد أق رأمس أسماء الفائزين بجوائز الدولة فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وحصدت جامعة القاهرة 11 جائزة من بين 55 جائزة على النحو التالى:

الدكتور وحيد دوس، أستاذ متفرغ بكلية طب القاهرة - - الجائزة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة. الدكتور فؤاد عبد المنعم أستاذ بطب القاهرة - جائزة الدولة للتفوق فى العلوم التكنولوجية المتقدمة. الدكتور محمد سمير زيدان مساعد بكلية علوم القاهرة - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم. الدكتورة إيمان يسرى أستاذ بعلوم القاهرة - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة. الدكتورة نرمين عادل أستاذ مساعد بصيدلة القاهرة - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم. الدكتور على محمد عبد التواب أستاذ مساعد بصيدلة القاهرة - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم. الدكتور سالم حجازى مدرس بالقومى لعلوم الليزر بالقاهرة - جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم. الدكتور محمد شكر حنتر أستاذ بطب القاهرة - جائزة الرواد. الدكتور مصطفى كامل أستاذ متفرغ بهندسة القاهرة - جائزة الرواد. الدكتورة نجلاء عبد المنعم عبد الملك أستاذ متفرغ بزراعة القاهرة – جائزة المرأة التقديرية. الدكتورة ميرفت وجيه مطر أستاذ بطب القاهرة – جائزة المرأة التقديرية.

وقد بلغ عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 55 جائزة بإجمالى 5 ملايين و300 ألف جنيه، بخلاف الجوائز الخاصة المقدمة من مجلس الأكاديمية وهم الرواد والمرأة لعام 2019 بإجمالى 690 ألف جنيه وشباب الباحثين الأفرقة لعام 2020 بقيمة 20 ألف دولار والتى بلغ عددهم 13 جائزة، أما عن جوائز الهيئات والأفراد لعام 2019 فقد بلغ عدد الفائزين 41 فائزا لتصل القيمة المالية الإجمالية لجوائز الهيئات والأفراد مليون و190 ألف جنيه، وهى الجوائز المقدمة من قبِل الوزارات والهيئات ووحدات الإنتاج الوطنية والمؤسسات العلمية والأفراد على أعمال الوقف الخيرى لدعم البحث العلمى.