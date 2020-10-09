إنفوجراف .. استعدادات الجامعات الأهلية الجديدة للعام الدراسى 2020 - 2021

ناقش الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، مؤخرا كل التفاصيل المختلفة المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسى الجديد الخاص بالجامعات الأهلية الجديدة من حيث جودة التعليم، واستخدام الأساليب الحديثة فى التعلم، بما يعمل على تحسين مخرجات التعليم الجامعى وتزويد الطلاب بمهارات التعلم والابتكار.





والإنفوجراف التالى يوضح استعدادات الجامعات الأهلية الجديدة للعام الدراسى الجديد.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الجامعات الأهلية الجديدة تقلل من فرص اغتراب الطلاب فى الخارج للدراسة.

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