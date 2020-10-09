فيديو.. وزير الأوقاف: الدولة تبنى وتحارب الإرهاب فى آن واحد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدولة تبنى فى جميع المجالات وتحارب الإرهاب فى آن واحد، مشيرا إلى أن ما تم فى الـ 6سنوات الماضية من بناء مساجد هو دليل على حجم المجهود الذى يتم من قبل الدولة المصرية.





وأضاف وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة بمسجد الشهيد رقيب أول مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية بالإسكندرية، اليوم، أن جميع المساجد فى محور المحمودية من تنفيذ القوات المسلحة.

وتحدث جمعة عن فضل القتال فى سبيل الله وما من أحد يود أن يعود إلى الدنيا إلا الشهيد، فهو يود أن يعود ليستشهد مرات ومرات.



وأوضح الوزير أن الوفاء للشهداء يقتضى أمرين، الأول السير على دربهم من أجل الحفاظ على الوطن، والثانى القضاء على جماعات الإرهاب لمواجهة قوى الشر، مشيرا إلى أن مسجد الرقيب أول مصطفى يعد المسجد الثامن الذى أنشئته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وأضاف وزير الأوقاف فى تصريحات صحفية له، عقب صلاة الجمعة: "لا تصدقوا أصحاب الصفحات الوهمية والجماعات الإرهابية وأهل الشر، فالوفاء لحق الشهداء يقتضى الوفاء على هذا الوطن".