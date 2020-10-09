«الأعلى للصحافة» ينعى سامية زين العابدين: تحملت في صبر وجلد آلام رحيل زوجها

ينعى المجلس الأعلى للصحافة، الأستاذة سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
وأثنى المجلس الأعلى للصحافة، في بيان له على المرحومة سامية زين العابدين، كانت من خيرة الزملاء الذين عملوا في الصحافة سنوات عديدة، وتحملت في صبر وجلد آلام رحيل زوجها الشهيد عادل رجائي.
تم تشييع جثمان الزميلة سامية زين العابدين، من مستشفي حميات الماظه منذ قليل، وسيتم دفنها بمقابر الغفير مع زوجها الشهيد عادل رجائي.
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