الموالح والبطاطس فى الصدارة ..الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.3 مليون طن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.3 مليون طن خلال هذا العام رغم ظروف أزمة كورونا وارتباك حركة النقل العالمية وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 5 اكتوبر الحالي.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 4 مليون و334 ألف و500 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و397 ألف 945 طن ، بالإضافة إلي تصدير 677 ألف و921 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 333 ألف و2 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 138 ألف و566 طن، في حين احتل الرمان على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 48 ألف و 627 طن.

واكد ان صادرات مصر من الثوم احتلت المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 34 الف و366 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو على المركز السابع بإجمالي 29 ألف و266 طن، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 20 الف و 761 طن، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 16 الف و360 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5434 طن ، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 3314 طن، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 2720 طن، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 1214 طن.