مطار القاهرة: تسيير 201 رحلة جوية تقل 25 ألف راكب اليوم

يشهد مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الجمعة، تسيير نحو 201 رحلة جوية ما بين رحلات وصول وسفر تقل على متنها قرابة 25 ألف راكب، حيث يستقبل المطار 102 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة على متنها حوالي 13703 راكبا، كما يغادر المطار 99 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 11748 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من والي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية و عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.