خير مثال للسيدة المصرية الصبورة.. القومى للمرأة ينعى سامية زين العابدين

نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته واعضائه ولجانه وفروعه بالمحافظات وأمانته العامة، ببالغ الحزن والأسى الفقيدة الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين ، عضوة الهيئة الوطنية للصحافة، ومديرة تحرير جريدة المساء ورئيسة القسم العسكري بها، وعضوة لجنة أسر الشهداء بالمجلس القومى للمرأة، وأرملة الشهيد الراحل اللواء عادل رجائى ، والتى وافتها المنية اليوم متأثرة باصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن حزنها العميق لوفاة هذه السيدة الفاضلة التى كانت خير مثال للمرأة المصرية الصبورة التى ورغم ما مرت به ساهمت فى محاربة الارهاب ودعم الثورة ، وخدمة بلدها .

ويتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلين الله عز وجل ان يغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. وانا لله وانا اليه راجعون .