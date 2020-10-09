خروج جثمان النائبة منى منير من كنيسة المرعشلى بالزمالك.. فيديو

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وتقام جنازة النائبة منى منير -عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، التي توفيت أمس الخميس- اليوم الجمعة بكنيسة المرعشلي بالزمالك، على أن يقام العزاء، الساعة 6 مساء، في الكنيسة ذاتها.
وكانت النائبة عضوا عن ائتلاف دعم مصر عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (مقرها مديرية امن الجيزة)، ولن تجري انتخابات تكميلية على مقعد النائبة، لأنه يتبق من عمر المجلس الحالي أقل من ٦ أشهر، حيث تنتهي مدة المجلس الحالي في أقل من شهرين.
النائبة ساهمت في تقديم مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة الذي استهدف تغليظ العقوبات في حالات ارتكاب العنف ضد المراة باي شكل أو أي صورة.
وكانت النائبة ممن طالبوا بتحقيق مبدأ سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمجني عليهم في قضايا العنف او التحرش ، كما طالبت بضرورة إصدار قانون متكامل للأحوال الشخصية وحل المشكلات المترتبة عليه مثل الاستضافة والرؤية وغيرها وطالبت بضرورة عرضه على المجلس القومى للمرأة
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