صور.. الكشف بالمجان على 1178 مواطنا ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والتى تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"





وقال محافظ بنى سويف فى بيان اليوم الجمعة، إنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية طنسا بنى مالو مركز ببا على مدار يومين متتاليين "الأربعاء والخميس الماضيين" مكونة من 8 عيادات فى تخصصات "الباطنة والأطفال والعظام والنساء والرمد والأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة" وسط إجراءات وقائية مشددة.



وأوضح أنه تم الكشف على 1178 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، وإجراء التحاليل والأشعة، مشيرا إلى أن القافلة شملت ندوات تثقيف صحى لـ 121 مواطنا، والتى تناولت كيفية الوقاية من الأمراض المعدية مثل "الالتهاب الكبدى الفيروسى، فيروس كورونا المستجد، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا، والأمراض غير المعدية مثل "الضغط والسكر والسمنة، أورام الصدر"، بجانب التوعية بأهمية تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.