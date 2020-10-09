الإسكندرية: السماح لكبار السن بركوب وسائل النقل العام مجانا

وبحسب بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، تضمن القرار السماح لكبار السن ممن تجاوزوا الـ 60 عامًا بركوب جميع وسائل هيئة النقل العام بنصف تذكرة.

وأوضح الشريف، أن هاتين الفئتين لا تحتاجان أى إجراءات سوى أن يبرز الراكب للمحصل الكارنيه الصادر من الهيئة بموجب بطاقة الرقم القومى السارية.

وأكد المحافظ، أن هذا القرار جاء لتخفيف العبء عن كبار السن من المواطنين عرفانًا بالجميل لهذه الفئة التى خدمت الوطن فى مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة فى هذا الشأن.