شاهد.. تشييع جثمان النائبة منى منير من كنيسة المرعشلى بالزمالك

شيعت اليوم الجمعة جنازة النائبة منى منير، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والتى توفيت أمس الخميس بكنيسة المرعشلى بالزمالك، بحضور عدد من نواب البرلمان منهم مصطفى بكرى واللواء حمدى بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى لمجلس النواب، والنائبة مارجريت عازر.





وساهمت النائبة منى منير فى تقديم مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة الذى استهدف تغليظ العقوبات فى حالات ارتكاب العنف ضد المراة بأى شكل أو أى صورة. كما طالبت النائبة بضرورة إصدار قانون متكامل للأحوال الشخصية وحل المشكلات المترتبة عليه مثل الاستضافة والرؤية وغيرها وطالبت بضرورة عرضه على المجلس القومى للمرأة.

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