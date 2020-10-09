صور.. مرشح المصريين الأحرار للنواب بمطروح يبحث مشكلات التمريض

توجه سلطان الشيخ الزعيرى أمين حزب المصريين الأحرار فى مطروح، ومرشح الدائرة الأولى "رمز العين"، لمقر كلية التمريض رغم انشغاله بحملته الانتخابية لبرلمان 2020، بعد أن وردت شكوى للحزب عن وجود بعض المشاكل.





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