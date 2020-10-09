فيديوجراف - أبراج النيل.. صرح عملاق بديل العشوائيات فى مثلث ماسبيرو‎

والفيديوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن أبراج مثلث ماسبيرو والذى يعد مشروعا حضاريا يضاف إلى إنجازات الدولة المصرية. ويأتى المشروع ضمن خطة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو واستعادة الواجهة الحضارية للعاصمة، وتطوير المناطق العشوائية.

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