برلمانى: اشتراطات البناء الجديدة تضع مصر على خريطة العمران الحديث

أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن اشترطات البناء الجديدة، التى تضعها الدولة حاليا، تضع مصر على خريطة العمران الحديث، وتساهم بشكل قوى فى القضاء على العشوائية، وتضع نقطة نظام للعمران داخل مصر.





وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاشتراطات الجديدة، تساهم بشكل قوى فى توفير كل الخدمات الأساسية للمناطق العمرانية، وخصوصا المزدحمة منها، مشيرا إلى أن اتجاه الحكومة لغلق بعض المناطق ذات الكثافة السكانية، وعدم السماح للبناء لفترة محددة، تساعد على تنظيم حركة العمران، وتقليل الكثافة السكانية داخل هذه المناطق، فضلا عن توفير الخدمات الأساسية من مدارس ومستشفيات وخلافه، وهو ما يوفر حياة كريمة لكافة الشرائح داخل المجتمع.

وأكد أن الاشتراطات الجديدة للبناء، تساعد أيضا على التوسع العمرانى بشكل رأسى وزيادة نسبة العمران داخل مصر، وتحقيق رؤية الدولة 2032 بشكل أسرع، وهو ما يؤدى إلى تعمير الصحراء والخروج من الوادى الضيق، فى ظل اتجاه الدولة لإنشاء نحو 22 مدينة جديدة، وهو ما يطلق عليها مدن الجيل الرابع.

وأشاد عضو مجلس النواب، بنجاح الحكومة فى إقناع المواطنين على الإقبال على التصالح فى مخالفات البناء، وتقنين أوضاعهم وأن عدد طلبات جدية التصالح وصل إلى نحو مليون و750 ألف طلب، وأشاد بتأكيد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لإجراءات التصالح تنفيذًا للقرارات التيسيرية التى تم اتخاذها وأنه فى ضوء ذلك كلف بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء لإعلانها وعودة حركة البناء إلى طبيعتها.

وطالب مسعود من الحكومة سرعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن هذا الملف المهم، مؤكدا أهمية عودة حركة البناء والتشييد من أهم الملفات نظرا لأن قطاع التشييد والبناء هو واحد من القطاعات الاقتصادية الواعدة فى مصر والتى إذا توقفت تكون لها اثارها السلبية على مختلف القطاعات الأخرى.