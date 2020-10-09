بمعدل رحلتين أسبوعيا.. مصر للطيران تسير رحلات استثنائية إلى المغرب

أعلنت مصر للطيران، عن تسيير رحلتين أسبوعيتين استثنائيا من القاهرة إلى كازبلانكا (المغرب) بمعدل رحلتين أسبوعيًا يومي (الخميس والجمعة) حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

ويُمكن للمسافرين من حاملي الجنسية المغربية أو حاملي الإقامات السارية بدولة المغرب حجز تذاكرهم على هذه الرحلات من خلال مكاتب مصر للطيران فقط فى جميع انحاء العالم.

وناشدت مصرللطيران عملائها الراغبين فى السفر ضرورة إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (Covid19) بنتيجة سلبية صادر خلال ٧٢ ساعة قبل موعد السفر.