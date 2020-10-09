بمعدل رحلتين أسبوعيا.. مصر للطيران تسير رحلات استثنائية إلى المغرب

أعلنت مصر للطيران، عن تسيير رحلتين أسبوعيتين استثنائيا من القاهرة إلى كازبلانكا (المغرب) بمعدل رحلتين أسبوعيًا يومي (الخميس والجمعة) حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.
ويُمكن للمسافرين من حاملي الجنسية المغربية أو حاملي الإقامات السارية بدولة المغرب حجز تذاكرهم على هذه الرحلات من خلال مكاتب مصر للطيران فقط فى جميع انحاء العالم.
وناشدت مصرللطيران عملائها الراغبين فى السفر ضرورة إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (Covid19) بنتيجة سلبية صادر خلال ٧٢ ساعة قبل موعد السفر.
وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات>
كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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