إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 9 أكتوبر 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

جاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ناحية توشكي بمحافظتي أسوان والوادي الجديد، والتي تضم قطع أراضٍ لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أغراض الاستصلاح والاستزراع، وكذا قطعة أرض لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في أغراض الاستزراع والاستثمار السمكي، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بتعديل المادة (5) من قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 2009 بإضافة معهدي هندسة وتكنولوجيا الطيران والحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء، إلى الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، ويهدف ذلك إلى توسيع قاعدة التخصصات بالأكاديمية لتلبية متطلبات الطلاب في التعلم واكتساب المهارات، إلى جانب الموافقة على طلب إنشاء فروع جديدة للبنك "الأهلي المصري " في أربعة مواقع بمراكز الشباب في محافظات الإسماعيلية، وبورسعيد، والشرقية، وكذلك الموافقة على طلب "بنك مصر"، بشأن استئجار ثمانية مقار بنظام حق الانتفاع بمراكز الشباب في محافظات سوهاج، وأسيوط، والبحيرة، ومطروح، والدقهلية، والقاهرة، والشرقية، وذلك من منطلق الحرص على الاستغلال الأمثل لمنشآت ومرافق الدولة وتحقيق مردود اقتصادي جيد منها.

كما تضمنت القرارات أيضًا الموافقة على اعتماد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتاريخ 15 سبتمبر 2020 بطرح 3869 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 75 م2 بنظام التمويل العقاري المدعوم لمحدودي الدخل، بسعر بيع 164 ألف جنيه للوحدة السكنية بخلاف نسبة الـ 5 % مبلغ الصيانة لكل وحدة؛ وذلك في محافظات: الإسماعيلية والشرقية والمنيا وسوهاج وقنا، وكذلك الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2020 بشأن الإسناد المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 26 مشروعًا وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار، فضلًا عن اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقم 42 المنعقد بتاريخ 1/10/2020، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المُستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2017.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة الاستعدادات لطرح 1755 وحدة صناعية في 7 محافظات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنشاء مجمعات صناعية متطورة متكاملة الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا ترتيبات إطلاق معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، بجانب اجتماع بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومدير مركز استخدامات أراضي الدولة، والمدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، ومدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، ورئيس الأمانة الفنية لتنظيم التصرف في أصول الدولة، وذلك في إطار اجتماعاته بهدف اختيار الأراضي المناسبة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بإقامة تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات بمحافظات الجمهورية، على غرار مشروعي "الأسمرات" و"بشاير الخير"، وكذلك اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يتم إقامتها بمحافظة أسوان، وكذا الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، وعدد آخر من الموضوعات والملفات الجاري العمل عليها، وذلك مع وزير التنمية المحلية، ومحافظ أسوان، ومدير أمن المحافظة.

وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية في محافظة أسيوط، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ أسيوط، ومدير أمن المحافظة، وكذا اجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لبحث آليات التغلب على التحديات والمعوقات التي تواجه المشروعات المتعثرة بمحافظة سوهاج، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ سوهاج، ومدير الأمن، بجانب الاجتماع الأسبوعي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ حيث تم مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية مثل النتائج الإيجابية للاقتصاد المصري، والتصالح في مخالفات البناء، على جانب آخر تم عقد اجتماع مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى لاستعراض ومناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب المقبولين للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، وكذا متابعة الموقف التنفيذى لمشروع تأهيل المبنى الجنوبى بالمعهد القومى للأورام.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت إلقاء كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المشاركة في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق "جوبا للسلام"، حيث اعتبر هذا الاتفاق يشير إلى بداية عصر جديد للسودان الشقيق، يملؤه الأمل في الاستقرار والرخاء، معربًا عن عزم مصر على استمرار العمل مع أشقائها في السودان لتعزيز أوجه الشراكة القائمة بين البلدين الشقيقين، بجانب استعراض تقرير عن جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقى شكاوى المواطنين من تراكمات القمامة والمخلفات في الفترة من أكتوبر 2018 حتى أكتوبر 2020، حيث تم التعامل مع 391 ألف رسالة وصورة خلال عامين من خلال رقمي المحمول الخاصين بتطبيق "الواتس آب" والمصادر الأخرى لتلقى وتسجيل الشكاوى، وكذلك متابعة سيادته مع وزيرة البيئة للإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) بالقاهرة الكبرى والدلتا، فضلًا عن متابعة جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء على مدار عام كامل، من سبتمبر 2019 حتى سبتمبر 2020، وذلك في تقرير تلقاه من المستشار الطبي لرئيس الوزراء، حيث قامت اللجنة بالرصد والاستجابة لنحو4247 استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي، والصحف المحلية، ووسائل الإعلام المختلفة.

كما شملت الأنشطة أيضًا، إرسال رئيس مجلس الوزراء، برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتهنئة بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، حيث أعرب عن تقديم أطيب التمنيات بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، للرئيس السيسي، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الخالدة على مصر بالخير والتقدم والازدهار، وكذلك إرسال برقية إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للتهنئة بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وأعرب عن تقديم أطيب التمنيات له ولجميع أبناء القوات المسلحة بهذه المناسبة العظيمة التي قدم فيها رجال القوات المسلحة أرواحهم ودماءهم؛ دفاعًا عن الوطن وحريته وكرامته، بجانب استعراض تقرير أعده رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي المصري عن شهر سبتمبر، حيث تحسنت نتائج المؤشر لتسجل 50.4 نقطة في أول انتعاش اقتصادي له منذ 14 شهرًا، وكذا تلقي تقرير من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة حول ما تم من جهود للتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة من المواطنين، فيما يتعلق بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، حيث تم التعامل مع 3781 شكوى وتصنيفها على أسس جغرافية تبعًا للمحافظات التي وردت منها.

وشملت الأنشطة وفقًا للتقرير، تلقي تقرير من أمانة الشئون الطبية لمجلس الوزراء، اطمأن فيه على موقف توفير الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس "كورونا" المستجد خلال شهر سبتمبر الماضي، بجانب تلقي تقرير من وزيرة الصحة والسكان، حول جهود الوزارة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أعلنت وزيرة الصحة عن حصول معمل الفيروسات والسيرولوجي بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، على شهادة الاعتماد "EGAC ISO 15189"، ليصبح بذلك المعمل الأول والوحيد لاختبارات تشخيص COVID – 19 (PCR تفاعل البوليمراز المتسلسل، الأجسام المضادة)، والمعتمد دوليًا بمصر والشرق الأوسط من المجلس الوطني للاعتماد "EGAC".

وتضمنت الأنشطة أيضًا استعراض تقرير حول موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكوميةالموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٠، حيث تلقت المنظومة ورصدت وتعاملت مع ٩١ ألف شكوى خلال شهر سبتمبر.