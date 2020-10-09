إعفاء من تجاوز الـ 70 عاما من دفع أي رسوم بوسائل النقل في الإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بالسماح بركوب المواطنين من كبار السن الذين تجاوزوا ال 70 عاما جميع وسائل هيئة النقل العام بالمجان.

كما تم السماح لكبار السن الذين تجاوزوا الـ 60 عاما بركوب جميع وسائل هيئة النقل العام بنصف تذكرة. وأوضح المحافظ، فى بيان له اليوم، أن هاتين الفئتين لا تحتاجان أي إجراءات سوى أن يبرز الراكب للمحصل الكارنية الصادر من الهيئة بموجب بطاقة الرقم القومي السارية.

وأكد أن هذا القرار جاء لتخفيف العبء عن كبار السن من المواطنين عرفانًا بالجميل لهذه الفئة، التي خدمت الوطن في مختلف المجالات وتنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن.