ببالغ الحزن والأسي نعي الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد رئيس لجنتى التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية، وأعضاء اللجنتين" الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين" عضو الهيئة الوطنية للصحافة ، أحد أبرز الصحفيين العسكريين، زوجة "الشهيد العميد عادل رجائي" التي وافتها المنية صباح اليوم.
داعين الله ان يتغمدها برحمته و يسكنها فسيح جناته و يلهم ذويها ومحبيها الصبر، والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
ونعا الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسا وأعضاءً ، ببالغ الحزن والإسي سامية زين العابدين عضو الهيئة ، والتي وافتها المنية صباح اليوم، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بخالص رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
وكانت الفقيدة من أبرز الصحفيين العسكريين في الصحافة المصرية ومشهود لها بالسمعة الطيبة والعطاء المتواصل بين زملائها رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرعاية الاجتماعية والصحية بالصحفيين تنعي سامية زين العابدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.