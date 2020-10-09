الرعاية الاجتماعية والصحية بالصحفيين تنعي سامية زين العابدين

ببالغ الحزن والأسي نعي الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد رئيس لجنتى التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية، وأعضاء اللجنتين" الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين" عضو الهيئة الوطنية للصحافة ، أحد أبرز الصحفيين العسكريين، زوجة "الشهيد العميد عادل رجائي" التي وافتها المنية صباح اليوم.

داعين الله ان يتغمدها برحمته و يسكنها فسيح جناته و يلهم ذويها ومحبيها الصبر، والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ونعا الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسا وأعضاءً ، ببالغ الحزن والإسي سامية زين العابدين عضو الهيئة ، والتي وافتها المنية صباح اليوم، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بخالص رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وكانت الفقيدة من أبرز الصحفيين العسكريين في الصحافة المصرية ومشهود لها بالسمعة الطيبة والعطاء المتواصل بين زملائها رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته .