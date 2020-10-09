قدمت للمهنة الكثير.. نقيب الصحفيين ينعى سامية زين العابدين

نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين ببالغ الحزن والآسي الزميلة والكاتبة الكبيرة سامية زين العابدين مدير تحرير جريدة المساء وعضو الهيئة الوطنية للصحافة والتي قدمت للمهنة الكثير طول مشوارها في الصحافة .

كانت الفقيدة من أبرز الصحفيين العسكريين في الصحافة المصرية ومشهود لها بالسمعة الطيبة والعطاء المتواصل بين زملائها.

كما يتقدم للزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بخالص العزاء والمواساة والي الزملاء في جريدة الجمهورية ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .

كما نعت الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسا وأعضاءً ، ببالغ الحزن والإسي سامية زين العابدين عضو الهيئة ، والتي وافتها المنية صباح اليوم، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بخالص رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وكانت الفقيدة من أبرز الصحفيين العسكريين في الصحافة المصرية ومشهود لها بالسمعة الطيبة والعطاء المتواصل بين زملائها رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته .