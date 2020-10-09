مصطفى بكرى ناعيًا سامية عابدين: تحية لروحها الطاهرة

نعى الكاتب الصحفي مصطفى بكرى الصحفية الراحلة سامية عابدين وذلك عبر صفحته لرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر.

وكتب مصطفى بكرى: "سيبقي اسم الكاتبه الصحفيه ساميه عابدين زوجة الشهيد عادل رجائي والتي رحلت اليوم محفورا في الذاكره وخالدا في سجل الوطنية المصريه ،تحية لروحها الطاهره".

وتوفيت، صباح اليوم الجمعة، الكاتبة الصحفية سامية عابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وأرملة الشهيد الراحل اللواء عادل رجائى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وبدأت «سامية زين العابدين» مشوارها بدراسة علوم السياسة والاقتصاد، حيث تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1986، وعقب تخرجها عملت في مجال الصحافة، الذي تدرجت فيه حتى وصلت لمنصب نائب رئيس تحرير صحيفة المساء ورئيس قسم الشؤون العسكرية بالجريدة.

تزوجت «زين العابدين» من العميد عادل رجائى في يناير 1998، إلا أنها لم تنجب منه أي أطفال حتى اغتياله يوم 22 أكتوبر 2016، واختيرت عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة في دورتها الأولى بقرار جمهوري يوم 31 ديسمبر 2017 بدلًا من الكاتب الصحفي علاء ثابت الذي عُين رئيسًا لتحرير الأهرام. وبعد ذلك تم تجديد الثقة فيها كعضو بالهيئة في التشكيلات الأخيرة الخاصة بالهيئات الإعلامية.

ساهمت سامية في تأسيس بعض الحركات الشعبية لمساندة الجيش والشرطة، وأعلنت دعمها للجيش المصري منذ قيام الثورة وحتى الآن، فيما قام وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوى، بتكريمها أكثر من مرة. وسهامت في تأسيس ائتلاف الأغلبية الصامتة.