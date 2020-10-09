جمعتنا زمالة لأكثر من 30 عاما.. وزير الإعلام ينعي سامية زين العابدين

نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الصحفية الكبيرة سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأرملة الشهيد عادل رجائي، التي وافتها المنية صباح اليوم.
وقال هيكل في بيان له، أن الفقيدة من أبرز الصحفيين العسكريين، المشهود لها بحسن الخلق والسمعة الطيبة، وجمعتنا زمالة دامت لأكثر من ثلاثون عاما.
وأختتم قائلا : "رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته…. إنا لله وإنا إليه راجعون" .
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