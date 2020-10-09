الزراعة: ضبط 20 ألف طن أعلاف وخامات بدون ترخيص في مطروح

اكد د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة انه وردت معلومات عن وجود مخازن للاعلاف بمرسى مطروح غير مرخصة وتقوم بتخزين أعلاف غير مسجلة بوزارة الزراعة وخامات غير صالحة للإستهلاك الحيوانى.
وأضاف أنه تم التنسيق بين كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن مطروح، ومديرية زراعة مطروح، وقد داهمت القوة المخازن والمصنع وتم ضبط أعلاف بدون ترخيص من وزارة الزراعة وصويا غير صالحة للإستهلاك الحيوانى كما تم ضبط عشرون ألف طن اعلاف وخامات للتصنيع بدون ترخيص من وزارة الزراعة وعدد مفرمه وخلاطه لفرم مخلفات المجازر بها بقايا ريش ومخلفات دواجن لتصنيع الأعلاف وحوالي و650 طن "كُسب" عباد شمس غير صالح للتصنيع الزراعى و 88 طن أعلاف مجهولة المصدر.
شارك في الحملة المهندس عبد العزيز إمام - مدير الإدارة العامة للأعلاف بوزارة الزراعة، و العميد/ شريف رشدى - مدير إدارة حماية الثروة الزراعية، والعميد إيهاب أنور - بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والنقيب/ ابراهيم الشامى - بمديرية أمن مطروح.
ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالسادة المربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة وللتواصل مع القطاع على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).
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