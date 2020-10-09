لميس جابر : عملية تدمير إيلات ومعركة رأس العش أعادتا الروح للجيش بعد 1976

وذكرت جابر فى برنامجها "خمسينة شاى" المذاع على الراديو 9090، اليوم الجمعة، أن هذا النجاح أدى إلى استعادة الروابط بين الشعب والجيش، واستعادة ثقة القوات المسلحة فى قدراتها القتالية.
وأكدت أن المصريين عقب الهزيمة أسرعوا إلى المستشفيات للتبرع بالدم، كما قررت وزارة الصحة وقتها إخلاء أقسام النساء والتوليد والأطفال وتحولت إلى عنابر حروق لاستقبال الجرحى من الجنود.
وأوضحت أن الحزن أصبح ثقيلا عندما توفى الرئيس عبدالناصر 1970 لأنه توفى وما تزال سيناء محتلة من العدو الإسرائيلى.
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