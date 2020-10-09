وزير الاتصالات يبحث مع وفد شركة هواوى تطوير الخدمات ودعم ريادة الأعمال

تناول اللقاء تعزيز التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة العالمية فى عدد من المجالات، ومن أبرزها تطوير خدمات الاتصالات والانترنت، وبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال، وإنشاء مراكز البيانات.

وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن شركة هواوى تعد شريكا استراتيجيا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، حيث يتم التعاون بين عدد من الجهات التابعة للوزارة والشركة العالمية فى مجال بناء القدرات ودعم ريادة الأعمال؛ موضحا أهمية إيجاد فرص عمل وتوظيف للكوادر البشرية التى حصلت على التدريب.

كما أكد الدكتور عمرو طلعت على أن التدريب على تنمية المهارات اللازمة لتمكين المهنيين المستقلين سيتم تعميمها على كافة المنح التدريبية التقنية التى تقدمها الوزارة.

ومن جانبه؛ أكد رايان دينغ المدير التنفيذى لمجلس الإدارة بشركة هواوى، أن الشركة تقدر الشراكة الاستراتيجية التى تجمعها مع الحكومة المصرية، وتثمن الدعم الذى تتلقاه من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتطلع دوما للارتقاء بالتعاون بين الجهتين.

وتناول اللقاء استعراض التعاون بين شركة هواوى العالمية، والشركة المصرية للاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" فى تجهيز معمل إبداع تكنولوجى متطور للحوسبة وتحليل البيانات فى مجمع إبداع قصر السلطان حسين كامل.

كما شهد اللقاء متابعة ما تم تنفيذه فى إطار اتفاقية التعاون بين المعهد القومى للاتصالات وشركة هواوى العالمية، لتدريب 10 آلاف متدرب على تكنولوجيات التحول الرقمى، حيث تم تدريب نحو 3000 متدرب من محافظات مصر المختلفة على المستوى المتقدم من تلك البرامج، من خلال التدريب الحى التفاعلى، وقد حصل 1000 متدرب منهم على شهادات دولية فى مجالات التحول الرقمى.

ومن المتوقع أن يصل إجمالى عدد المتدربين من الشباب على المستويات المتقدمة، من خلال التدريب التفاعلى الحى قبل نهاية العام الحالى إلى ما يزيد عن 5000 متدرب.

كما تم الانتهاء من تدريب واعتماد اكثر من 300 مدرب موزعين على المحافظات المختلفة وفى شتى مجالات التحول الرقمى، بالإضافة إلى الانتهاء من تدريب واختبار نحو 8000 متدرب أون لاين.

حضر اللقاء؛ المهندس عمرو محفوظ القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات.