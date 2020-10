صور .. سفير مصر لدى هلسنكى يشارك فى افتتاح معرض الآثار الفرعونية بفنلندا

شارك السفير هيثم صلاح، سفير جمهورية مصر العربية لدى حكومتى فنلندا وإستونيا، فى افتتاح معرض الآثار الفرعونية تحت عنوان "Egypt of Glory – the last dynasty "، وذلك فى حضور كل من السفير الإيطالى المعتمد بهلسنكى، وممثلى متحف تورينو الإيطالى، ومدير المتحف الفنلندى Amos Rex.





ويعد المعرض أحد أكبر المعارض المفتوحة حالياً فى هلسنكى، حيث يضم نحو 500 قطعة أثرية من مجموعة الآثار الفرعونية المصرية المتواجدة فى متحف تورينو الإيطالى، وسوف تستمر مدة عرضها لستة أشهر خلال الفترة من 9 أكتوبر 2020 وحتى 21 مارس 2021. ويعكس اختيار فنلندا استضافة هذا المعرض أهمية التاريخ والثقافة المصرية فى وجدان الشعب الفنلندى. جدير بالذكر أن العاصمة الإستونية "تالين" تستضيف أيضاً نسخة موازية من معرض الآثار الفرعونية المشار إليه فى متحف الفنون الإستونى Kumu Art Museum.

