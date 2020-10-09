الصحة: يجب الكشف الدوري على العين للوقاية من التراخوما واعتلال الشبكية السكري

نصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة عمل فحص طبى شامل للعين مرتين سنويا حتى في حالة ما إذا كان الشخص لا يعاني من أى أعراض مرضية.

و قالت وزارة الصحة والسكان إن مرض التراخوما المسبب لضعف النظر والعمى هو مرض يصيب العين بسبب عدوى بكتيرية وهو المسئول عن العمى أو ضعف البصر.

وأضافت الوزارة ان عدوى التراخوما تنتشر عن طريق اليدين أو الملابس أو الفرش وإذا كان هناك اتصال بين الذباب مع إفرازات العين أو أنف شخص مصاب.

وأوضحت الوزارة، ان مرض اعتلال الشبكية السكري هو أحد مضاعفات مرض السكر التي تصيب العين وتتسبب في ضعف الرؤية، فالتزم بالكشف والمتابعة المستمرة مع طبيب متخصص للحفاظ على صحة عينيك.

وكشفت منظمة الصحة العالمية أن العالم يحتفل بيوم البصر العالمي 2020 يوم 8 أكتوبر من كل عام، وهو يوم سنوي للتوعية يقام في الخميس الثاني من أكتوبر، لتركيز الاهتمام العالمي على العمى، وضعف البصر، هذا العام، سيُقام يوم البصر العالمي في 8 أكتوبر 2020 تحت شعار" Hope In Sight".

ويعانى مليار شخص حول العالم من ضعف البصر الذي يمكن الوقاية منه، يمكن أن يكون لضعف البصر أو غيابه آثار كبيرة وطويلة الأمد على جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الأنشطة الشخصية اليومية، والتفاعل مع المجتمع، والمدرسة وفرص العمل والقدرة على الوصول إلى الخدمات العامة.

ويمكن أن ينجم ضعف البصر عن عدة عوامل، بما في ذلك أمراض مثل مرض السكري، والتراخوما، وصدمة العين، أو حالات مثل الخطأ الانكساري أو إعتام عدسة العين أو التنكس البقعى المرتبط بالعمر أو الجلوكوما.

تزيد أعمار غالبية المصابين بضعف البصر عن 50 عامًا، ومع ذلك، يمكن أن يؤثر فقدان البصر على الأشخاص من جميع الأعمار ويعاني ما لا يقل عن 2.2 مليار شخص من ضعف البصر والعمى، من بينهم أكثر من مليار حالة يمكن الوقاية منها، أو لم تتم معالجتها بعد.