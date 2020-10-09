البيئة: بدء العام الدراسي وزيادة النشاط الاقتصادي سيؤدي إلى زيادة تلوث هواء القاهرة

قال الدكتور مصطفى مراد رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، إن وزارة البيئة ترصد من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد ‏من أنحاء الجمهورية الظروف الجوية وسكون حالة الجو وبالتالي انخفاض مستوى التهوية الرأسية، والذى يتزامن مع ‏هدوء نسبى للرياح يصل أحيانًا لحد السكون.

تابع رئيس الادارة المركزية لنوعية الهواء في تصريحات خاصة ل دوت الخليج " أن في هذة الفترة يكون الجو غير مناسبة لتشتت الملوثات وبالتالي تركيز الملوثات وتنصح وزارة البيئة المواطنين في هذه الفترة الالتزام بمنازلهم لتجنب حالة الطقس السيئة.

وأوضح أنه منذ بداية شهر سبتمبر إلى أكتوبر لم تحدث حالة للسكون الجوى الا مرة واحدة مشيرا الي ان الحركة الاقتصادية ودخول موسم المدارس ستزيد من تلوث الهواء.

وأكد أن حالة جودة الهواء في الفترة السابقة تحسنت بنسبة ٨٠ % نتيجة السيطرة على السحابة السوداء في القاهرة والمحافظات المجاورة وتزيد نسبة التلوث بالقاهرة تحديدا لزيادة الأنشطة الاقتصادية بها.

وتؤكد غرفة العمليات المركزية تلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى ‏مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر ‏الواتس اب على رقم 01222693333.‏



الجدير بالذكر أنه من المتوقع تكرار مثل هذه الظاهرة خلال الفترة الباقية من فصل الخريف وحتى ‏نهاية الشتاء نتيجة العوامل الجوية والتوزيعات الضغطية التى تؤدى إلى التهوية السيئة خلال هذه ‏الفترة مما يسبب ظهور الشوائب العالقة.

