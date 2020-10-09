ممثلة الصحة العالمية في مصر تشارك بالتجارب الإكلينيكية للقاح كورونا

شاركت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، في التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد، في المصل واللقاح “فاكسيرا”.
ودعت ممثل الصحة العالمية في مصر، للتطوع في التجارب الإكلينيكية؛ لما في ذلك من دور كبير في الوصول إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، في إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع، حال ثبوت فعاليته، وذلك في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.
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