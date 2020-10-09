مجلس المطارات واتحاد النقل الجوى يدعوان لاتباع نهج موحد لفحوصات كورونا

وكان قد نجم عن تعطل قطاع النقل الجوى العالمى، نتيجة القيود المفروضة على السفر بسبب الجائحة، أثاراً كارثية على الوظائف فى القطاع، والذى عرّض حوالى 4.8 مليون وظيفة إلى الخطر أو الإزالة.

ودعا الجانبان إلى تحقيق التعاون بين الدول لإزالة قيود الحجر الصحى واستئناف الحركة الجوية، حيث سيوفر النهج الموحد والمنظم لفحوصات كورونا طريقة فعّالة لمنح الحكومات الثقة مجدداً لإعادة فتح الحدود دون الحجر الصحى.

وفى إطار سعيه المستمر إلى تحقيق معايير السلامة والصحة للمسافرين وجميع الموظفين العاملين، عمل مجتمع قطاع النقل الجوى مع فريق عمل إنقاذ صناعة الطيران المدنى "CART" التابع للمنظمة الدولية للطيران المدنى "إيكاو" وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، على وضع نهج شامل للمعايير الصحية التى تحقق عمليات آمنة وسليمة خلال أزمة كورونا.

ويؤكد مجلس المطارات الدولى والاتحاد الدولى للنقل الجوى فى ظل استئناف فريق "CART" أعماله هذا الأسبوع، أهمية التركيز على تطبيق نهج منظم ومعترف به دولياً للفحوصات التى يتم إجراءها للمسافرين قبل السفر والتى يجب أن تكون سريعة وعملية ودقيقة ومنخفضة التكلفة وسهلة الاستخدام ومدعومة من قبل سلطات الصحة العامة.

وقال لويس فيليب دى أوليفيرا، المدير العام للمجلس الدولى للمطارات: "تتفق شركات الطيران والمطارات على اتباع منهجية ثابتة لإجراء الفحوصات للمسافرين، والتى تساعد على إعادة ثقة المسافرين فى النقل الجوى وتجنب إغلاق الحكومات لحدودها، فضلاً عن إزالة تدابير الحجر الصحى المرهقة التى تعيق الجهود الكبيرة الساعية إلى تحقيق تعافى القطاع.

وسيعزز هذا النهج التعافى بشكل أفضل لمنظومة الطيران ككل بما يشمل المطارات وشركات الطيران وقطاعى السفر والسياحة، وبالتالى حماية الوظائف وتوفير الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التى يقدمها الطيران للمجتمعات المحلية والوطنية والعالمية".

من جانبه، أكد ألكساندر دى جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذى للاتحاد الدولى للنقل الجوى على ضرورة إعادة فتح الحدود دون الحاجة إلى فرض قوانين الحجر الصحى، قائلاً: "يعد إجراء الفحوصات المنظمة قبل السفر مفتاح لعودة اتصال العالم جوياً، والذى بدوره يحمى ملايين الوظائف التى تعتمد على قطاع النقل الجوى. ولا شك أن هنالك ملايين المسافرين الذى يرغبون بالعودة للأجواء للالتقاء بعائلاتهم مجدداً أو الحصول على إجازة أو حتى دعم احتياجات أعمالهم التجارية الدولية. ولذلك يجب علينا التعايش والتكيف مع هذا المرض مع ضمان عودة حرية السفر بشكل الأمن، والتى يمكن تحقيقها من خلال اتباع توصيات فريق CART".

وأضاف دى جونياك: "تؤكد التجارب التى نجريها حول العالم على امتلاكنا لتقنيات فعّالة وموثوق بها لإجراء الاختبارات والتى يمكن دمجها فى جميع مراحل السفر. ونعتمد على دور منظمة الطيران المدنى الدولى الرائد والذى يسعى إلى توحيد جهود الحكومات والاتفاق على تطبيق خطة تمكن عودة وظيفة قطاع النقل الجوى والمتمثلة فى إعادة ربط الناس والاقتصادات ببعضها. ونحن بحاجة إلى القيام بذلك بسرعة، إذ ينجم عن كل يوم تأخير تعرض المزيد من الوظائف للخطر".