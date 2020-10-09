تاج الدين يحذر قبل بدء الدراسة: على الطفل عدم الذهاب للمدرسة فى هذه الحالة

ودعا تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أولياء الأمور إلى عدم ذهاب الطفل إلى المدرسة أو الحضانة إذا ظهرت عليهم أعراض كورونا أو أعراض الإنفلونزا العادية. وأوضح أن الفرق بين فيروس كورونا والإنفلونزا العادية تتمثل فى تكسير بالعظام وارتفاع درجة الحرارة بشكل أكبر من الإنفلونزا الموسمية.

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