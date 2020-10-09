فيديو.. عوض تاج الدين : مصر ما زالت فى الموجة الأولى لفيروس كورونا





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر ما زالت فى الموجة الأولى لفيروس كورونا ، مضيفًا: "نتمنى من الله متجيش الموجة الثانية".

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن مصر ستتجنب الموجة الثانية باتباع المواطنين الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس. وأوضح أننا إذا قطعنا سلسلة انتقال الفيروس من شخص إلى آخر فحينها لن تحدث موجة ثانية، مضيفًا: "أرجو عدم التهاون فى ارتداء الكمامات والنظافة الشخصية عشان ربنا يكرمنا ومتجيش الموجة الثانية".

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