عوض تاج الدين : مصر بدأت تصنيع العقار المعالج لترامب من كورونا

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن العقار موجود فى مصر، وهناك شركات كثيرة فى مصر بدأت فى تصنيعه حيث يستخدم فى بروتوكول علاج كورونا.
وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه لا يوجد حتى الآن عقار مؤكد ضد فيروس كورونا.
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