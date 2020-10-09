فيديو .. وزير الأوقاف: الشهيد منسى سيظل قدوة لأجيال متعاقبة

وأضاف جمعة، خلال لقاء مع فضائية "إم بى سى مصر"، اليوم الجمعة، إن إطلاق اسم الشهيد منسى على أحد المساجد ببرج العرب هو تعظيم لمعنى الفداء والتضحية وتأكيد على أن الوطن لا ينسى أبنائه العظام. وأوضح وزير الأوقاف، أن "دائمًا من كان مع وطنه فهو مع دينه يلقى كل تكريم"، مضيفًا: "نسأل الله أن يكون التكريم أوسع يوم القيامة".

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