صور .. بدء احتفال حزب الوفد بذكرى انتصارات أكتوبر

وانطلقت الاحتفالية فى تمام الساعة 7 مساء بالدقى، حيث من المقرر أن يتخللها تكريم عدد من أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة.
وأكد أبو شقة، أن انتصار مصر فى حرب أكتوبر أعاد إلى الأمة العربية كرامتها، كما أن معركة 6 أكتوبر لم تكن معركة عسكرية فحسب انتصرت فيها القوات المسلحة، وإنما كانت ملحمة مضيئة فى تاريخ الشعوب عندما يقف الشعب بأكمله وراء قواته المسلحة من أجل الدفاع عن الوطن.
ووجه حزب الوفد، الدعوة لكل من أعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات واللجان النوعية والمرأة والشباب وكبار الشخصيات العامة.
وخلال الحفل سيتم توزيع درع الوفد، على أسر الشهداء والمصابين وبعض من شاركوا فى حرب 1973، تقديرًا لدورهم الوطنى وما جادوا به دفاعًا عن التراب الوطنى.
وأسند أبوشقة، إعداد وتجهيز الحفل إلى أمل رمزى، النائبة الوفدية بمجلس الشيوخ، ومساعد رئيس الوفد للشؤون السياحية.
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