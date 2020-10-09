البابا تواضروس يبحث موضوع نقل سور دير أبي سيفين في سيدي كرير

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، عددًا من أحبار الكنيسة الأجلاء، و2 من الأراخنة؛ وذلك لتشكيل لجنة خاصة، لإنهاء موضوع نقل السور الشمالي في فرع دير الشهيد أبي سيفين للراهبات ، بمنطقة سيدي كرير ، بالساحل الشمالي.

وقال القس بولس حليم ، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، إن اللجنة تكونت من، نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، ونيافة الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص، ونيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات.

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وأضاف أن اللجنة ضمت أيضا المهندس كامل ميشيل رجل أعمال، ونبيل مهني الأسيوطي رجل أعمال، وقد توجهوا إلى مقر الدير بالقاهرة لمقابلة رئيسة الدير بهذا الخصوص.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد دشن أمس الخميس كاتدرائية السيدة العذراء في بشائر الخير ٣ بحي القباري بالإسكندرية، والتي تم إنشاؤها ضمن تطوير الدولة لمنطقة مأوى الصيادين العشوائية لتصبح ثالث المناطق التي يتم تطويرها تحت الاسم ذاته "بشائر الخير".

وتحوي الكاتدرائية 3 مذابح ومعمودية ومبنى خدمات، وتمتد على مساحة ٣٢٠٠ متر مربع وتسع لنحو ٩٠٠ مصلٍّ.