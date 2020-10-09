البابا تواضروس يبحث موضوع نقل سور دير أبي سيفين في سيدي كرير

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وأضاف أن اللجنة ضمت أيضا المهندس كامل ميشيل رجل أعمال، ونبيل مهني الأسيوطي رجل أعمال، وقد توجهوا إلى مقر الدير بالقاهرة لمقابلة رئيسة الدير بهذا الخصوص.
وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد دشن أمس الخميس كاتدرائية السيدة العذراء في بشائر الخير ٣ بحي القباري بالإسكندرية، والتي تم إنشاؤها ضمن تطوير الدولة لمنطقة مأوى الصيادين العشوائية لتصبح ثالث المناطق التي يتم تطويرها تحت الاسم ذاته "بشائر الخير".
وتحوي الكاتدرائية 3 مذابح ومعمودية ومبنى خدمات، وتمتد على مساحة ٣٢٠٠ متر مربع وتسع لنحو ٩٠٠ مصلٍّ.
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