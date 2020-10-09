كيف استعدت المحافظات لموسم الأمطار والسيول؟ التنمية المحلية تجيب

أكدت وزارة التنمية المحلية، ان المحافظات انهت استعداداتها لموسم الامطار والسيول خلال فصلي الخريف والشتاء، موضحة انه قبل بداية الفصول؛ تُجري المحافظات عددا من الإجراءات استعدادا للامطار المتوقعة خلال الفصلين .

واوضحت انه يتم التركيز علي المحافظات المتوقع ان تشهد كميات كبيرة من الامطار خلال الفصلين، لافتة الى انه تم رفع درجة الاستعداد القصوي واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التى تشهدها بعض المحافظات .

ونوهت إلى أنه تم يجري التنسيق مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية ووزارة الرى والمحافظات حتي يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاي كميات امطار محتملة.



وأشارت الي انه تم تشكيل 4 لجان في جهات مختلفة من المحافظات والوزارة لمواجهة التقلبات الجوية خلال هذا الفصل ،حيث تم تشكيل لجان للمرور على مهمات الإغاثة؛ للتأكد من مدي جاهزيتها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والجهات المختصة بالمحافظات ، كما تم تشكيل مجموعات عمل مدربة لمواجهة أخطار السيول وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات والآلات المستخدمة، وإعداد دليل إتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة .

واوضحت الوزارة انه تم تشكيل لجان من وزارة التنمية المحلية؛ للمرور على المحافظات للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لمجابهة موسم السيول والأمطار الغزيرة و تشكيل لجان وإعداد جدول زمنى بالتنسيق مع الجهات المعنية ( الصرف الصحى ومياه الشرب ومديريات الري ) للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول ( مخرات السيول والبرابخ والترع والمصارف والسدود والبحيرات ومحطات الصرف والشنايش الموجودة بالأنفاق وبلاعات صرف مياه الأمطار ) والعمل على جاهزيتها وتطهيرها قبل بدء موسم السيول نظرًا لتسريب كميات كبيرة من التراكمات داخل شبكة الصرف الصحى مع مراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات المخصصة لسحب المياه والعمل على جاهزيتها .

وطالب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المحافظات بضرورة توعية المواطنين بالمحافظات بأساليب مواجهة أخطار السيول والاجراءات المطلوب اتخاذها فى حالة أى طوارئ .