صور.. الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء فى احتفالات الوفد بذكرى أكتوبر

بدأت فعاليات احتفالية حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، بانتصارات أكتوبر المجيدة، مساء اليوم، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء القوات المسلحة المصرية الذين استشهدوا فى حرب أكتوبر المجيدة.





بدأ الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، بحضور من أعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات، حيث يتناول الحفل الاحتفال بانتصار مصر فى حرب أكتوبر التى أعادت إلى الأمة العربية كرامتها. يُذكر أن إعداد وتجهيز الحفل قد أُسند إلى أمل رمزى النائبة الوفدية بمجلس الشيوخ ومساعد رئيس الوفد للشؤون السياحية. ويقدم الحفل الإعلامى محمد علوى الذى أكد أن حزب الوفد باعتباره الحزب الأقدم والأعرق والأقرب لقلوب المصريين، يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والتى ستظل فخر لكل من شارك فيها وساهم فى الحفاظ على أرض سيناء الحبيبة العزيزة على قلوب المصريين.

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