عبد العزيز النحاس : ما أحوجنا الآن إلى روح حرب أكتوبر العظيمة

قال عبدالعزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد، إن السادس من أكتوبر يوم له تاريخ ممتد وسوف يمتد إلى أبد الآبدين لأنه يوم العزة يوم الفخر، يوم الكرامة، يوم استرداد الأرض، وليس لنا وحدنا لكنه للأمة العربية جميعًا، يوم أن أثبت المقاتل المصرى أنه أقوى من كل الأسلحة الحديثة والتقنيات العسكرية وهذا ما سطره التاريخ وما سوف نذكره.





جاء ذلك خلال حفل انتصارات حرب السادس من أكتوبر، الذى أقامه حزب الوفد فى الدقى، مساء اليوم الجمعة، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وأعضاء الهيئة العليا للحزب، وعدد من القيادات. وأكد النحاس أن حزب الوفد يشرف بأبطال حرب أكتوبر المجيدة، وهذا الاحتفال يأتى فى إطار دور الوفد التاريخى باعتباره حزب الحركة الوطنية المصرية قبل قرن من الزمان ومرسخ لهذه الهوية واعتباره دائمًا ينحاز للوطن، فما أحوجنا الآن إلى روح أكتوبر العظيمة التى وحدت الشعب المصرى بكل فئاته وطوائفه التى انصهر فيها الجميع على قلب رجل واحد. وأضاف نائب رئيس حزب الوفد أن ما تتعرض له الدولة المصرية فى حاجة إلى استعادة روح أكتوبر، موجهًا التحية لأبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة والشهداء منهما ومن الوطن.

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