صور .. إضاءة برج القاهرة بالأخضر احتفالا باليوم العالمى للصحة النفسية

أضاءت مؤسسة مصر الخير، مساء اليوم الجمعة، برج القاهرة، وذلك بالتعاون مع المجلس للأمومة والطفولة، وشركة جانسن للأدوية إحدى شركات جونسن أند جونسن العالمية، لتسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية، وما يجب أن نفعله لتحسين صحتنا النفسية، ومساعدة ممن يحتاجون إلى الدعم النفسى لكى ينعم الجميع بمزيد من جودة الحياة.





وقالت مؤسسة مصر الخير، إن اليوم العالمى للصحة النفسية، يأتى هذا العام فى ظل ظروف استثنائية على المستوى العالمى والمحلى، حيث تغيرت حياة جميع شعوب العالم اليومية بسبب وباء كورونا، وألقى عبئا جديدا على الرعاية الصحية، وفى الوقت الذى يعانى منه المرضى النفسيين من عزلة اجتماعية كورونا زادت من عزلتهم، مشددة على أن هذا بالتوافق مع جهود الدولة المصرية لدعم المواطن المصرى والذى يعتبر الثروة القومية الأهم للبلاد.

وقالت عفاف الجوهرى، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن الفاعلية شملت إضاءة برج القاهرة ومبنى مؤسسة مصر الخير ومبنى المجلس القومى للأمومة والطفولة فى نفس التوقيت، من أجل الصحة النفسية للجميع، لافتة إلى أنه تم اختيار برج القاهرة لإضاءته لأن هذا الصرح يبرهن على عظمة الشعب المصرى وصموده وصلابته كقوة جبارة أمام المحن، كما أنه يمثل قمة عالية تشاهد من خلالها جمال مصر ونيلها فهى رسالة أمل فى الحياة والقمة دائما تعنى النجاح، وتحقيق الأحلام وهو ما نطمح إليه فى الصحة النفسية لان الحياة دائما تحتمل فتح المزيد من أبواب الأمل، للوصول إلى أعلى غايات الرضا النفسى وهى أن نعيش فى صحة نفسية جيدة.

وأضافت أن اختيار أعلى مبنى فى القاهرة رمز للعلو ومشاهدة الحياة بشكل أوسع، وكى نرسل رسالة للمجتمع وللعالم كله مفادها أننا جميعا ندعم حق كل إنسان فى الصحة النفسية الجيدة، وذلك يشمل تقديم كل الدعم لمن يعانى من اعتلال فى الصحة النفسية سواء من الجهات أو من الأفراد فى دوائر علاقاته، لأن النفس تمرض مثلها مثل الجسد بل أن مرض النفس يتعدى حدودها ليصيب باقى أعضاء الجسد بالكثير من الأعراض المرضية، ولذلك يجب الاهتمام بصحة النفس.

وأشارت الجوهرى، إلى أن الفعاليات ستشمل عقدت جلسات توعية فى قصر ثقافة منشية ناصر لأبناء الحى لنشر ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية للأم والأطفال وجميع أفراد الأسرة وكيفية التعامل مع المشاكل والظروف التى قد تؤدى إلى اعتلال النفسية وكيفية موجهتها.

وأضافت: "ندرس عقدت جلسات توعية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمدارس حى منشية ناصر، كى يدعموا أطفال المدارس عند بدء الدراسة وتهيئتهم لتقبل الإجراءات الاحترازية المطلوبة منهم فى ظل مواجهة فيروس كورونا وضرورة التباعد الاجتماعى بينهم وبين زملاءهم داخل الفصل والمدرسة لأنهم لم يعتادو على مثل هذه الإجراءات من قبل".

وأوضحت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، اهتمام العالم بالصحة النفسية، وأن منظمة الصحة العالمية ستدشن مظاهرة إلكترونية يوم السبت 10 أكتوبر، يشارك فيها قادة العالم وخبراء الصحة النفسية ومشاهير من دول العالم فى مختلف المجالات للدعوة إلى تقبل المرضى النفسيين فى المجتمع العالمى.

وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور رامز محسن، المدير التنفيذى لشركة جانسن لشمال شرق إفريقيا والأردن، حرص الشركة الشديد على مدار أكثر من 60 عاما على الاهتمام بالصحة النفسية والطب النفسى، مضيفًا: "ولأن الشركة رائدة فى علاجات الأمراض النفسى، عملت فى الفترة الأخيرة على تقديم العديد من العلاجات المبتكرة للمرضى إيمانا منها بواجبها على مساعدتهم بشكل فعال حتى يتمكنوا من العيش بشكل أفضل، مما يأثر عليهم وعلى عائلتهم بشكل إيجابى".

وتابع: "لم تتوقف الشركة عن البحث والتطوير لتقدم العديد من العلاجات الفعالة فى مجال الطب النفسى، كما تحرص الشركة على القيام بدور فعال فى مجال رفع الوعى المجتمعى، وإزالة الوصمة عن المرض النفسى والذى يتضمن الاكتئاب، بالإضافة لتقديم الدعم للأطباء العاملين فى هذا المجال حتى يتمكنوا من تقديم الدعم والعلاج لهؤلاء للمرضى ليستطيعوا العيش بشكل أفضل".

وأشاد بجهود الدولة الضخمة لرفع مستوى الرعاية الصحية ووضع مصلحة المريض على قمة مسؤوليتها، مرحبًا بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع المرض النفسى على قمة أولوياتها.