بهاء الدين أبو شقة يقترح جعل 6 أكتوبر عيدا وطنيا للقوات المسلحة

جاء ذلك خلال حفل ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر، الذى أقامه حزب الوفد فى فندق سفير بالدقى، مساء اليوم الجمعة، بحضور أعضاء الهيئة العليا للحزب، وعدد من القيادات الوفدية.

وأوضح أبو شقة، أن عيد الشرطة حدث عندما تصدت القوات لحماية محافظة الإسماعيلية، ورفضوا الاستسلام واستشهد الكثيرون، ليكونوا نموذجا يحتذى به فى أن الجميع على استعداد أن يموت فى أى لحظة، لحماية تراب هذا الوطن والإرادة الوطنية.

وأكد أبو شقة أن حزب الوفد يساند ويدعم وينتصر للدولة المصرية، ويقف ويؤيد المشروع الوطنى الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء دولة عصرية حديثة.

وأشار أبو شقة إلى أن هذا هو الخط السياسى الذى أعلنه منذ توليه رئاسة الحزب فى 30 مارس 2018، ولم يتخلى عنه من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادى والأمنى والسياسى.