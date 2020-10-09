فيديو.. اليوتيوبر زينب : الحجاب حاجة بينى وبين ربنا ومش عاملى أزمة

وأضافت زينب، خلال لقائها ببرنامج "الجمعة فى مصر" عبر فضائية "إم بى سى مصر"، مساء الجمعة، أنها كانت مترددة فى البداية حتى قررت فى النهاية ارتدائه. وأضافت: "الحجاب حاجة بينى وبين ربنا، ومش عاملى أزمة ولا هيزودلى المشاهدات، أنا مقتنعة به، وإن شاء الله أكمل".

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