فيديو .. وزير الخارجية يدعو دول عدم الانحياز لتوحيد الجهود ضد الإرهاب

شارك سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الجمعة، فى الاجتماع الافتراضى الوزارى لحركة عدم الانحياز، الذى انعقد على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال وسائل الاتصال المرئى.





وأكد شكرى، أمام الاجتماع على الأولوية المُتقدمة التى توليها مصر للحركة كونها إطارا مهما لتنسيق مواقف الدول النامية إزاء مختلف القضايا المطروحة على أجندة النظام الدولى، مُشيرًا إلى ضرورة تكاتف جهود أعضائها لاستعادة الثقة فى آليات العمل متعدد الأطراف والتصدى للاستقطاب الراهن فى النظام الدولى للتمكن من مجابهة التحديات المتعددة التى تواجه عالمنا اليوم، والتى فاقمت منها جائحة فيروس كورونا المستجد، إعلاءً للقيم والأسس والمبادئ التى أُسست عليها الحركة.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة تضافر جهود الحركة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، وبلورة قواعد لحوكمة الإنترنت والحفاظ على الأمن السيبرانى.

كما تناول موقف مصر الراسخ الداعم لأولوية الحلول السياسية للصراعات فى ليبيا وسوريا واليمن، فضلاً عن ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية المحورية وفق قرارات الشرعية الدولية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطينى المشروعة فى إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

فى هذا السياق، أوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مُشاركة وزير الخارجية فى الاجتماع الوزارى تأتى استمرارا لدور مصر الفاعل والمحورى تاريخيا داخل الحركة بصفتها دولة مؤسسة.

وأضاف أن الاجتماع ينعقد فى توقيت بالغ الأهمية حيث يموج العالم بتحديات جسام فاقمت منها الجائحة بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وأثبتت أنه ليس بوسع أى من دولنا تحقيق الاستقرار والرخاء لشعبها بمعزل عن محيطها، وهو ما يحتم على دول الحركة التضامن والوحدة من أجل تفعيل وإعادة إحياء منظومة العمل متعددة الأطراف لتلبية تطلعات شعوبها.

ولفت إلى أن الاجتماع الوزارى، اعتمد إعلانا سياسيا يستعرض عدداً من القضايا ذات الأولوية للحركة فى المرحلة الراهنة، تضمنت أهمية معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز جهود صون السلم والأمن الدوليين بما فى ذلك من خلال جهود حفظ وبناء السلام، منوها إلى أن الإعلان ينوه كذلك بالإسهام القيّم لـ"خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام" فى دعم التنفيذ المتوازن للالتزامات المُشتركة للفاعلين المختلفين فى منظومة حفظ السلام الأممية.