النائبة الوفدية أمل رمزى : نساند الجيش المصرى فى حربه ضد الإرهاب

قالت أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن حرب السادس من أكتوبر كانت ملحمة رائعة شهد لها العالم أجمع ما جعلها مادة تدرس فى المدارس العسكرية فى جميع الدول.





جاء ذلك خلال حفل تكريم أسر شهداء حرب السادس من أكتوبر، الذى أقامه حزب الوفد، مساء اليوم الجمعة، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وأعضاء الهيئة العليا للحزب، وعدد من القيادات.

وأوضحت رمزى أن تلك الذكرى عزيزة على قلب كل عربى، وهو انتصار الجيش المصرى العظيم فى حرب السادس من أكتوبر، التى أعطت جيش الاحتلال درسًا نموذجيا يحتذى به فى فنون القتال، من خلال التخطيط الاستراتيجى والقيادة الرشيدة.

ورحبت رمزى بالضيوف فى الحفل المقام بدعوة من المستشار أبو شقة، للاحتفال فى ذكرى انتصار الجيش المصرى، فى معركته ضد الاحتلال الإسرائيلى، مؤكدة مساندة الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة والجيش المصرى فى الحرب ضد الإرهاب المستمرة حتى الآن.